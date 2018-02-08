На Южном Урале общественники сообщили о масштабной вырубке леса в охранной зоне озера Тургояк

Общественники обнаружили в охранной зоне озера Тургояк масштабную вырубку леса и обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении руководителей минэкологии и ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области".

Волонтеры общественного движения защиты прав потребителей "Гражданский патруль" рассказали, что спиленную древесину вывозили на специальной технике. Кроме того, на льду организованы туалеты, выгребные ямы от палаточного лагеря переполнены, всюду мусор, в том числе остатки салютов и петард.

По словам представителя общественного движения в Миассе Анны Сизовой, данные нарушения свидетельствуют о постоянном отсутствии должного контроля и надзора за состоянием и использованием территории памятника природы.

"Сегодня по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей по охране озера Тургояк "Гражданский патруль" обратился в прокуратуру Челябинской области с требованием провести проверку в отношении глав министерства экологии Челябинской области и областного государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", — отметила она.