Депутаты Тюменской областной думы поддержали введение налоговых льгот для ялуторовского полигона ТБО

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании внесли поправки в региональный закон о предоставлении налоговых льгот, передает корреспондент Накануне.RU.

От уплаты налога на имущество освобождены организации коммунального хозяйства, осуществляющие размещение (захоронение) твердых коммунальных отходов, в отношении имущества, закрепленного за ними органами государственной власти Тюменской области на праве хозяйственного ведения. Предоставление налоговой льготы позволит снизить тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 18%.

Закон был внесен областным правительством. Депутаты поддержали инициативу единогласно

Как ранее сообщил парламентарий Иван Левченко, налоговую льготу получит полигон ТБО в Ялуторовске.