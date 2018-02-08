"Нас просто не замечают!" - Уральская палата архитекторов о сносе телебашни

В Уральской палате архитекторов прокомментировали планы по сносу недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Заявление прозвучало на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроя, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте.

"Все еще помнят, как строилась башня. На сегодняшний день существует закон. На основании каких документов мы можем кромсать город? Нас отодвинули в сторону олигархи. У нас Год экологии, а сколько проблем. Стадион у нас красивый? Были другие проекты? Нас просто не замечают! В совете губернатора нас 3 из 30 человек. Без комментариев", - возмутился почетный архитектор России, член правления Уральской палаты архитекторов Владимир Холмецкий.

По его словам, город просто "задыхается в грязи", а благоустройства нет.

"Горстройнадзор? Где он? Есть, куда потратить эти деньги", - возмутился Холмецкий.

Напомним, сегодня было озвучено, что на восстановление недостроенной телебашни в Екатеринбурге нужно 200 млн руб.