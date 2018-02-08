Отравлением школьников в Свердловской области заинтересовалась уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию с отравлениями в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент Накануне.RU, тема школьного питания на днях обсуждалась на заседании в Государственной думе, где без внимания не осталась и Свердловская область.

"Вновь вернулись к обсуждению вопросов качества детского питания. Пока мы получаем такие сигналы, как сегодня из Екатеринбурга об острых кишечных заболеваниях сразу в трех образовательных учреждениях, тема с детским питанием будет оставаться предметом споров и поиска решений, - сообщила на своей странице в соцсетях Анна Кузнецова. - Представили интереснейший опыт регионов. Но качественный шаг может быть при назначении уполномоченного органа власти, ответственного за всю систему организации детского питания".

Ранее Накануне.RU сообщало об уральских школьниках, попавших в больницу из-за отравления, им поставили диагноз - "острая кишечная инфекция".