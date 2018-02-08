В Кремле заявили, что антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном

Антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном и проводится на территории всей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Выполнение каких-то следственных действий никоим образом не связано с политикой, и в данном случае, конечно же, все руководствуются исключительно соображениями законности и неотвратимости наказания за совершенные преступления, будь то сфера экономики или иная сфера", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что нельзя ставить вопрос о дестабилизации ситуации в Дагестане в связи с проводимыми там антикоррупционными действиями.

"Я не думаю, что можно таким образом ставить вопрос, потому что антикоррупционные действия как раз и направлены на то, чтобы оградить жителей республики от коррупционных проявлений и соответствующим образом поднять их жизненный уровень", - сказал Песков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо уже арестованы.