На восстановление недостроенной телебашни в Екатеринбурге нужно 200 млн рублей

Депутаты Екатеринбургской городской думы подсчитали, что нужно 200 млн руб. на то, чтобы запустить недостроенную телебашню, которую в ближайшее время планируется снести. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил депутат Константин Киселев.

Напомним, что УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроя, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте.

На пресс-конференции было отмечено, что башня не мешает строительству арены.

"Вложить деньги в то, чтобы запустить башню в ход. А изначально ледовую арену хотели построить на Жукова-Валека", - сказал Киселев.

Также было отмечено, что инвесторы есть, и они готовы вложить озвученную сумму в строительство и запуск телебашни.

Напомним, ранее екатеринбургские депутаты не поддержали отмену сноса. Митинг за сохранение объекта пройдет в эту субботу, 10 февраля, у КРК "Уралец".