Прожиточный минимум в Челябинской области снизился почти на 600 рублей

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Челябинской области в четвертом квартале 2017 года установлена на уровне 8 тыс. 962 рублей. В третьем квартале он составлял 9 тыс. 520 рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 9 тыс. 581 руб., для пенсионеров — 7 тыс. 415 руб., для детей — 9 тыс. 258 руб.

Добавим, что установление прожиточного минимума необходимо для определения тех граждан, кто нуждается в предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также для назначения ежемесячного пособия на ребенка.