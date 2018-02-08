Президент Татарстана назначил нового министра экономики республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил Фарида Абдулганиева министром экономики республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации главы региона.

Должность стала вакантной в связи с назначением прежнего министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост главы кабмина Дагестана.

Ранее Абдулганиев занимал должность министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, на это место теперь назначен Александр Шадриков.

Как сообщало Накануне.RU, дагестанский парламент накануне одобрил кандидатуру главы Минэкономики Татарстана Артёма Здунова на должность премьер-министра республики.

Напомним, ранее всё правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет России. В рамках уголовного дела обвинение предъявлено временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову.