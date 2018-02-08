Чиновники из США и КНДР прибудут на открытие Олимпийских игр, но встречаться не намерены

Олимпийские игры в Пхёнчхане предоставляют уникальную возможность встречи высокопоставленных чиновников из КНДР и США. Игры пройдут всего в 80 км от демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров. Однако пока стороны не настроены на переговоры.

От США на церемонию открытия прибудет вице-президент Майкл Пенс, назвавший КНДР "самым деспотическим государством в мире". По пути в Южную Корею он также посетил Токио, где в беседе с японским премьер-министром Синдзо Абэ пообещал "самую жёсткую серию экономических санкций в отношении Северной Кореи". Кроме того, вместе с Пенсом едет отец Отто Вомбиера, скончавшегося вскоре после освобождения из тюрьмы в КНДР.

Со стороны Пхеньяна Олимпиаду посетят формальный глава государства Ким Ён Нам и младшая сестра лидера Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына. Она станет первым членом семьи руководства КНДР, посетившим Южную Корею. Как сообщает The Korea Herald, высокопоставленные представители Севера прибудут в сеульский аэропорт вечером в пятницу. Но северокорейское информагентство KCNA сообщает, что "мы никогда не просили о диалоге с США и не намерены действовать в будущем".

Южная Корея готова использовать Олимпиаду как площадку для нормализации отношений с северным соседом, но и её руководство демонстрирует антипхеньянские шаги – издание The Japan Times сообщает, что президент Мун Чжэ Ин накануне церемонии открытия посетит мемориал в честь погибших моряков корвета "Чхонан", потопленного в 2011 г. предположительно подлодкой ВМС КНДР.