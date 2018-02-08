В Роскосмосе считают запуск Falcon Heavy с Tesla "очень хорошим трюком"

В Роскосмосе считают, что запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla является очень хорошим трюком и рекламным ходом.

"Есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом, заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Естественно, они разные для этого устраивают промоакции", - заявил исполнительный директор по коммуникациям Роскосмоса Игорь Буренков.

"Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался", - сказал Буренков в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно", - добавил он.

Напомним, 7 февраля глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео из кабины автомобиля Tesla, который вывела на орбиту запущенная накануне ракета. Машина из личной коллекции Маска с манекеном за рулем "едет" по космосу в направлении Марса. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки при запуске новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.