"Столкнемся с ситуацией, как с храмом-на-воде": депутаты Екатеринбурга заявили о навязывании решения по сносу телебашни

Депутаты Екатеринбургской городской думы считают, что история со сносном недостроенной телебашни может обернуться тем, что повторится ситуация, как с храмом Святой Екатерины. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил депутат гордумы Эдуард Мансуров.

"Нам говорят, существовать башня не может в таком виде, но не показывают проект, что будет на этом месте. Цель всех этих мероприятий - внести тему в поле общественных дискуссий. Нам навязывают решение. Столкнемся с ситуацией, как с храмом-на-воде. Общая стоимость - 550 млн руб., но потом нам говорят, что процент акций властей может падать", - отметил Мансуров.

Напомним, ранее екатеринбургские депутаты на заседании гордумы не поддержали отмену сноса телебашни. А горожане выйдут на митинг за сохранение объекта в эту субботу, 10 февраля, к КРК "Уралец".

Что касается храма Святой Екатерины (храма-на-воде), то его планировалось построить в акватории городского пруда Екатеринбурга. Жители уральской столицы активно выступали против строительства.