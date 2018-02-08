В Прикамье жители протестуют против застройки "Лукойлом" центральной площади города

Жители Чернушки выступают против превращения центральной площади в базар. Именно так они оценили застройку "Лукойлом" места проведения различных главных для города мероприятий, передает корреспондент Накануне.RU.
""Лукойл" дарит городу проект, который, по сути является торговым, там будут ларьки. Нам это преподносят как фестивальные павильоны. Это единственная в городе площадь, мы не хотим превращения ее в рынок. При этом никаких опросов, общественных слушаний с их стороны не было. Мы собираем подписи против строительства в адрес губернатора края Максима Решетникова и главы "Лукойла" Вагита Аликперова. Подписались 600 человек. В местную администрацию передано сопроводительное письмо", - рассказала Накануне.RU одна из активисток Анна Пугачева.
Сбор подписей продолжается. Каких-либо протестных акций пока не планируется.
Центральная площадь Чернушки, ставшая яблоком раздора