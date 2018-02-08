В Прикамье жители протестуют против застройки "Лукойлом" центральной площади города

Жители Чернушки выступают против превращения центральной площади в базар. Именно так они оценили застройку "Лукойлом" места проведения различных главных для города мероприятий, передает корреспондент Накануне.RU.

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""Лукойл" дарит городу проект, который, по сути является торговым, там будут ларьки. Нам это преподносят как фестивальные павильоны. Это единственная в городе площадь, мы не хотим превращения ее в рынок. При этом никаких опросов, общественных слушаний с их стороны не было. Мы собираем подписи против строительства в адрес губернатора края Максима Решетникова и главы "Лукойла" Вагита Аликперова. Подписались 600 человек. В местную администрацию передано сопроводительное письмо", - рассказала Накануне.RU одна из активисток Анна Пугачева.

Сбор подписей продолжается. Каких-либо протестных акций пока не планируется.

Центральная площадь Чернушки, ставшая яблоком раздора