Людей на майдане расстреливали нынешние власти, - Янукович обратился к украинцам

Свергнутый президент Украины Виктор Янукович обратился к жителям страны, передает корреспондент Накануне.RU. Поводом для этого стало силовое отстранение его адвокатов от участия в судебном процессе по делу о расстрелах на майдане.

"Перед трагической годовщиной расстрелов людей на майдане в феврале 2014 года нынешний украинcкий режим пошел на преступные меры — с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о майдане, которое "рассматривается" в Печерском суде г. Киева. Такие действия — это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем на Украине и в мире узнают все больше фактов о причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям", — отмечает Янукович.

По его словам, в мире уже открыто говорят о причастности нынешних властей к массовым расстрелам. В частности, называются нынешний спикер Рады Андрей Парубий, депутат Рады Сергей Пашинский, генпрокурор Юрий Луценко. Будут названы еще, уверен Янукович.

Он также отметил, что режим "состряпал наспех уголовное дело", но загнал себя в ловушку.

"В ходе так называемого "процесса века" стала очевидна их вина в потере территориальной целостности Украины, когда они уже открыто обвиняют друг друга в бездеятельности, трусости и предательстве. Крымом они рассчитались за возможность находиться в высоких киевских кабинетах", — подчеркнул Янукович.

Он отметил, что "прокурорскому" адвокату хватило всего 40 минут на исследование 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил в конце января, что защитой получена ценная информация, доказывающая то, что люди, захватившие власть в Киеве в конце февраля 2014 года, "рассчитались" Крымом за то, чтобы сохранить свою власть. Также Сердюк опубликовал скан-копии протокола допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха, рассказавшего, как принималось решение отказаться от Крыма. После этого прокурор обвинил адвокатов Януковича в попытке давления на свидетелей, и их отстранили от процесса.