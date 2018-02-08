Жгли матрасы, били камеры: нелегалы устроили бунт в центре временного содержания под Красноярском

Уголовное дело возбуждено по факту массовых беспорядков в Центре временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел утром 3 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Полиция при поддержке Росгвардии прекратила массовые беспорядки, организаторы и все участники доставлены в спецучреждения.

По предварительной версии следствия, около 20 иностранных граждан, содержащихся в трех комнатах на первом этаже, забаррикадировались в помещении, жгли матрацы, разбили несколько камер видеонаблюдения. Основным требованием участников было улучшение условий содержания и скорейшая депортация на Родину.

В настоящее время в отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один участник, который по команде организаторов поджигал имущество спецучреждения, задержан.