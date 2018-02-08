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08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Нижний Тагил посетит прямой потомок знаменитого мореплавателя Витуса Беринга
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мореплаватель Витус Беринг (2018) | Фото: vostokmedia.com

Нижний Тагил планирует посетить потомок знаменитого мореплавателя Витуса Беринга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, его визит приурочен к подготовке федерального туристического проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции".

Инициатива его создания принадлежит российскому путешественнику, члену Русского географического общества Ильдару Маматову. По его словам, уже в марте он планирует посетить Нижний Тагил с прямым потомком Витуса Беринга Маратом Берингом для более детальной проработки маршрута по уральскому городу.

В настоящее время Центр развития туризма Нижнего Тагила при экспертной помощи клуба местных краеведов формирует заявку на включение города в федеральный маршрут. В него войдут два города федерального значения, восемь республик, 18 областей, семь краев и четыре автономных округа. В ближайшее время в Екатеринбурге состоится совещание по обсуждению вопросов доработки маршрута по городам области.

Как отметили в администрации, включение в маршрут Нижнего Тагила имеет историческое обоснование: известно, что в 1734 году здесь работал натуралист академического отряда Великой Северной экспедиции Иоганн Георг Гмелин. Планируется, что основными вехами маршрута станут: Екатеринбург – Верхотурье – Ирбит – Нижний Тагил – Верхняя и Нижняя Салда, Верхняя и Нижняя Синячиха – Туринск – Камышлов – Каменск-Уральский – Екатеринбург.

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08.02.2018 09:46 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
11:46 Екб


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Нижний Тагил посетит прямой потомок знаменитого мореплавателя Витуса Беринга
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