Отзыв лицензии у Сибирского банка реконструкции и развития блокирует работу тюменских бизнесменов

Уполномоченный по правам предпринимателей Лариса Невидайло на сегодняшнем заседании Тюменской областной думы сообщила, что отзыв лицензии у Сибирского банка реконструкции и развития блокирует работу тюменских предпринимателей, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом бизнес-омбудсмен сообщила в рамках отчета о своей работе.

"Даже сейчас, когда ехала сюда на заседание думы, мне поступали звонки от предпринимателей, которые пользовались услугами Сибирского банка реконструкции и развития по поводу отозванной лицензии. Страхования вкладов на юридических лиц не распространяются, заблокированы счета, предприниматели говорят, что не могут выплатить зарплату сотрудникам", - сообщила омбудсмен.

При этом Лариса Невидайло отметила, что помочь этим предпринимателям не может в силу ограниченности своих полномочий, и отметила, что такие обращения переправляются федеральному бизнес-омбудсмену.

Заслушав информацию о работе уполномоченного в 2017 г., депутаты приняли ее к сведению.

Напомним, Центральный банк РФ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР). Приказ об отзыве датирован 6 февраля. В банке введена временная администрация.