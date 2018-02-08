Происшествие у бара "Малибу" в Кургане было убийством: погиб мужчина

Труп мужчины, найденный 5 февраля возле бара "Малибу" в Кургане, имел признаки насильственной смерти.

Оказалось, что на пострадавшего 1957 года рождения набросился с кулаками 27-летний курганец, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Установлено, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Он несколько раз ударил мужчину руками и ногами по голове - от полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

Сейчас нападавшему предъявлено обвинение, следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.