На Южном Урале администрацию города обязали построить новый мост через реку Ураим

В Нязепетровске после вмешательства прокуратуры будет построен новый мост через реку Ураим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В собственности администрации поселения находится деревянный мост через реку Ураим, который оказался в аварийном состоянии. Проезд по нему запрещен. Однако для жителей улицы Школьная этот мост является единственным способом добраться к месту проживания на автотранспорте.

При этом администрация никаких мер для реконструкции объекта не принимала.

"Учитывая отсутствие надлежащего транспортного сообщения, у автомашин экстренных служб отсутствует возможность добраться до домов, иных построек, в том числе и жителей ул. Школьной с целью оказания им первой и иной помощи, что создает угрозу жизни и здоровья граждан", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию городского поселения обязанность устранить нарушения требований федерального законодательства. Суд требования прокурора удовлетворил. До 1 октября 2018 года администрация должна обеспечить безопасное транспортное сообщение с жилым сектором по улице Школьная.