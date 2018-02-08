Российских керлингистов сразу после первого матча на ОИ отправили на допинг-контроль

У российских спортсменов с первого дня Олимпийских Игр начались проверки на допинг.

Так, керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова были приглашены на допинг-контроль сразу после стартового матча на Олимпиаде-2018, в котором они проиграли команде США в дисциплине дабл-микст. Об этом сообщил тренер сборной России Василий Гудин.

Россияне на старте турнира в четверг в Gangneung Curling Centre уступили американцам Бекки и Мэтт Хэмилтон со счетом 3:9, передает Р-Спорт.

Ранее стало известно, что CAS вынесет решение по 32 российским спортсменам только вечером накануне открытия Олимпиады.

Напомним, CAS рассматривает в ускоренном режиме жалобы 32 российских спортсменов на недопуск их на Олимпийские игры в Пхенчхане. Среди истцов – Антон Шипулин, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие спортсмены, объяснять причины отстранения которых в Международном олимпийском комитете не сочли нужным несмотря на то, что имена этих атлетов не были замешаны ни в каких допинговых скандалах.