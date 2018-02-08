Во Владивостоке крупная коммунальная авария: без воды остались десятки тысяч человек

Во Владивостоке ведутся работы по восстановлению холодного водоснабжения. Без воды остались несколько десятков тысяч человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю, восстановительные ремонтные работы проводятся на водоводе диаметром 1200 мм в районе улицы Цимлянская. С 11.00 8-го и до 11.00 9-го февраля (по местному времени) произведено отключение холодного водоснабжения в части домов Советского, Фрунзенского, Первореченского и части Ленинского районов Владивостока.

"Работы проводит ремонтная бригада "Приморского Водоканала" в составе 20 человек и 10 единиц техники. Жители домов оповещены управляющими компаниями об отключении холодного водоснабжения и сроках проведения ремонтных работ", - добавили в МЧС.

По сообщениям местных СМИ, всего без воды остались более 80 тысяч жителей города.