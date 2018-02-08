Минобороны подпишет контракт на поставку 12 истребителей Су-57

Минобороны России в 2018 году подпишет контракт на поставку установочной партии из 12 истребителей пятого поколения Су-57.

По словам замглавы оборонного ведомства Юрия Борисова, госиспытания первого этапа закончились и самолеты войдут в опытно-боевую эксплуатацию. При этом первые две машины из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году.

По его словам, в рамках опытно-конструкторской работы по Су-57 было изготовлено 12 машин, 10 из них активно участвуют в летных испытаниях, передает ТАСС.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце января, во время визита на Уфимское моторостроительное производственное объединение, президент России Владимир Путин заявил о принятии новой Госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, которая, в частности, предусматривает строительство атомного подводного крейсера стратегического назначения "Борей-Б", принятие на вооружение истребителей Су-57 и Миг-35, усовершенствование Ту-95, Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, работы по новому ракетному комплексу стратегического назначения "Сармат", ЗРК С-500, гиперзвуковой ракете "Циркон".