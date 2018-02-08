Южноуральцам предлагают проголосовать за проекты благоустройства общественных пространств

Жители 19 самых крупных муниципалитетов Челябинской области смогут сами выбрать проекты благоустройства общественных пространств. Общественные пространства, набравшие большинство голосов, будут благоустроены в текущем году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Активная позиция южноуральцев в этом вопросе будет способствовать преображению повседневной городской среды, созданию новых "точек притяжения" для людей и новых идей. Отмечу, что в 2018 году проект продолжает свою реализацию в регионе, на эти цели направлено свыше миллиарда рублей", – отметил губернатор Борис Дубровский.

Рейтинговое голосование пройдет в Верхнем Уфалее, Златоусте, Копейске, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Троицке, Усть-Катаве, Чебаркуле, Челябинске, Южноуральске, Аше, Еманжелинске, Карталах, Коркино и Сатке.

Проголосовать можно будет за любой проект, входящий в пятилетнюю программу благоустройства области или предложенный самими жителями. Территории, набравшие больше всего голосов, будут благоустроены в 2018 году, пространства, набравшие меньше голосов, войдут в программу благоустройства на 2019 год.

До 9 февраля продолжается прием заявок от граждан. Проекты размещены в местах с большой проходимостью: в городских и районных администрациях, МФЦ, торговых центрах. В настоящий момент поступило уже более 12 тысяч предложений. На сегодняшний день в списки для обсуждения и голосования входит около двухсот общественных пространств.

Затем будет составлен перечень общественных пространств для рейтингового голосования, которое пройдет в вышеуказанных городах до 22 марта. Для этого будут оборудованы специальные помещения. Там голосующие смогут изучить полный перечень отобранных территорий, а также дизайн-проекты благоустройства каждой из них.

На благоустройство в рамках программы в 2018 году будет направлено 1 млрд 54 млн рублей.