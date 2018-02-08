Спикер Тюменской областной думы прокомментировал отказ в проведении референдума

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании еще раз обсудили предложение инициативной группы о проведении референдума по возвращению прямых выборов мэров, передает корреспондент Накануне.RU.

Председатель областной думы Сергей Корепанов во время обсуждения повестки дня напомнил, что в режиме заочного голосования большинством голосов инициатива была признана не соответствующей законодательству.

"В вопросе участвовало 43 депутата областной думы. Пять депутатов не смогли принять участие в голосовании в связи с командировкой или отпуском. Результаты голосования следующие: "за" - 37 человек, "против" - три человека, "воздержались" - три депутата. Таким образом, вопрос признан не отвечающим требованиям федерального и областного законодательства. Постановление отправлено в Избирательную комиссию области", - сообщил спикер.

Напомним, это третья попытка инициативной группы добиться референдума. Ранее документ был изучен избирательной комиссией и одобрен для дальнейшего рассмотрения областной думой. Теперь общественники собираются судиться с региональным парламентом.