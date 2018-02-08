По квартирам уральцев ходят мошенники, выдающие себя за судебных приставов

На Среднем Урале участились случаи предъявления поддельных исполнительных листов и удостоверений. Об этом Накануне.RU сообщили в УФССП по Свердловской области.

Так, недавно представитель районного отдела судебных приставов Екатеринбурга прибыл на арест имущества должника в рамках исполнительного производства. Однако, увидев сотрудника, должник возразил, что давно уже все оплатил и даже предъявил платежные документы и квитанции.

"Оказалось, что к нему уже приходил некий гражданин, представившийся судебным приставом, показал исполнительный документ (как оказалось позже, с поддельными серийным номером и подписью), и предложил уладить проблемы с законом за половину суммы, указанной в документе. Мужчина оплатил "долг", больше с лже-приставом не контактировал и был абсолютно уверен, что задолженность погашена, пока не прибыл настоящий судебный пристав-исполнитель. Материалы дела переданы в полицию", - рассказали в УФССП.

В ведомстве призывают уральцев быть бдительными: если у вас возникают какие-то сомнения в вашей задолженности, всегда проверяйте информацию на официальном сайте УФССП России по Свердловской области или по телефону "горячей линии": 8 (343) 370-00-70. Также следует обращать внимание на предъявленные вам судебными приставами удостоверения и исполнительные документы.

"И не обращайтесь в сомнительные организации, обещающие уладить "проблемы с приставами". Погасить задолженность можно на сайте ФССП России, либо распечатав квитанцию с официального сайта. Счет, куда поступают денежные средства, в данной квитанции является депозитным счетом структурного подразделения, возбудившего исполнительное производство", - пояснили в ведомстве.