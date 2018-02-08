Путин обсудит вопросы развития науки в Новосибирске

Президент Владимир Путин, завершив рабочую поездку в Красноярск, прибыл в Новосибирск.

8 февраля глава государства посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики имени Г.И.Будкера и встретится с учёными Сибирского отделения РАН, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Затем Владимир Путин вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2017 год. Премия, учреждённая в 2008 году, присуждается молодым учёным и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий.

Кроме того, глава государства проведёт заседание Совета по науке и образованию, на котором планируется обсудить основные задачи и перспективы развития отрасли, а также ключевые направления международного научно-технического сотрудничества.