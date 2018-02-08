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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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политика  |  комментариев: 2
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
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08.02.2018
политика ;  | комментариев: 1
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Первый заместитель главного спасателя Кировской области повышен до начальника прикамского управления МЧС
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И.о. главы ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев (2018) | Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми назначен и.о. главного спасателя края. Им стал один из руководителей аналогичного управления в Кировской области Андрей Бабинцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Прежний начальник управления, генерал-майор Олег Попов, покинул должность по собственному желанию. Свои планы на дальнейшую деятельность он пока не раскрывает. Попов считает преемника достойной кандидатурой на пост главы управления.

Бабинцев родился 24 сентября 1971 г. в Кизеле. Учился в среднем ПТУ № 31 Березников, Свердловском, а позже – Екатеринбургском пожарно-техническом училище МВД. До своего назначения в Прикамье чуть больше двух лет – с декабря 2015 г. – трудился первым заместителем главы управления МЧС по Кировской области.

И.о. главы ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев(2018)|Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

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08.02.2018 08:33 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:33 Екб


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Первый заместитель главного спасателя Кировской области повышен до начальника прикамского управления МЧС
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