Первый заместитель главного спасателя Кировской области повышен до начальника прикамского управления МЧС

В Перми назначен и.о. главного спасателя края. Им стал один из руководителей аналогичного управления в Кировской области Андрей Бабинцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Прежний начальник управления, генерал-майор Олег Попов, покинул должность по собственному желанию. Свои планы на дальнейшую деятельность он пока не раскрывает. Попов считает преемника достойной кандидатурой на пост главы управления.

Бабинцев родился 24 сентября 1971 г. в Кизеле. Учился в среднем ПТУ № 31 Березников, Свердловском, а позже – Екатеринбургском пожарно-техническом училище МВД. До своего назначения в Прикамье чуть больше двух лет – с декабря 2015 г. – трудился первым заместителем главы управления МЧС по Кировской области.