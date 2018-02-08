Су-35 китайских ВВС совершили первый полёт над спорными островами

Истребители Су-35, стоящие на вооружении ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), совершили вчера первый патрульный вылет над акваторией Южно-Китайского моря.

Согласно информации, обнародованной ВВС НОАК, Су-35 задействованы в составе совместных патрульных групп и проведут учения в рамках подготовки военно-воздушных сил к реальным боевым действиям.

Су-35 – многоцелевой истребитель, который в том числе может наносить удары и по морским целям. Участие этих машин в учениях позволит повысить боеспособность ВВС над удалёнными участками моря.

Напомним, Китай закупил у России двадцать четыре Су-35 в 2015 г. Из фотографий, опубликованных ВВС НОАК, видно, что в учениях над Южно-Китайским морем принимает участие как минимум четвёрка таких истребителей.

Пекин заявляет о своём суверенитете над островами Наньша (Спратли) и большей частью акватории Южно-Китайского моря, рассматривая активность сопредельных государств там как оккупацию. Территориальный спор осложняется и вмешательством нерегиональных держав, в частности, США и Японии, боевые корабли и самолёты которых регулярно проводят патрулирование в акватории островов, которые Китай считает своими.