"На взрывной волне": в Екатеринбурге придумали эскизы татуировок с телебашней

В Екатеринбурге появился эскиз татуировки с телебашней, которую вот-вот снесут. "На взрывной волне, так сказать, пока башню не снесло", - пишет создатель рисунка на своей странице в социальной сети.

На эскизе можно увидеть саму телебашню и её годы жизни - с 1983 по 2018 год.

Напомним, что УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

Митинг за сохранение недостроенной телебашни в Екатеринбурге пройдет у КРК "Уралец" 10 февраля в 12.00, жители Екатеринбурга также создают петиции против сноса вышки.