На шахте в Кемеровской области обрушилась горная порода: прокуратура начала проверку, а СКР возбудил дело

На шахте в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло обрушение. Погиб один человек, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, 7 февраля около 22 часов местного времени на одном из участков шахты "Осинниковская" произошло обрушение горной породы. На аварийном участке находились восемь человек, шесть вышли на поверхность самостоятельно. Также горноспасателями было поднято тело 34-летнего рабочего. Еще один рабочий госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи СКР опрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства ЧП и причина смерти шахтера.

В обстоятельствах также разбирается прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля.