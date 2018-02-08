В Миассе начался ранний паводок

В Миассе паводок начался раньше – из-за малого количества снега русла рек перемёрзли, и грунтовые воды пошли наверх. Противопаводковая комиссия на совещании утвердила план организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В план вошли 25 мероприятий, среди которых работы по искусственному ослаблению льда, мониторинг ледовой и паводковой обстановки, очистка гребня и откосов плотин, чистка каналов и ливневой канализации, усиление лабораторного контроля за соблюдением и состоянием водоохранных зон.

Выездные обследования проблемных рек показали, что в посёлке Тыелга на реке Тыелгинка выявлено наслоение льда. Угрозы подтопления нет. Мероприятия по расчистке льда на данном участке реки будут произведены в плановом порядке.

На Иремельском водохранилище проведены все превентивные меры по подготовке озера к большой воде. По прогнозам специалистов, главному водохранилищу Миасса в текущем периоде ничего не угрожает.

Заместитель главы города Александр Качёв призвал горожан, дома которых ежегодно находятся под угрозой подтопления, произвести очистку желобов, каналов и ливнёвок от листьев, веток, мусора.