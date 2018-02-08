В Зауралье в восьми муниципалитетах ввели особый противопожарный режим

В Курганской области вводят особый противопожарный режим в 8 муниципалитетах - это связано с увеличением количества пожаров и числа погибших в них людей, с такой инициативой выступили сотрудники МЧС.

Сложившаяся в регионе обстановка обусловлена резким понижением среднесуточных температурных показателей окружающей среды в январе 2018 года и связана с перекалом печей, интенсивным использованием в быту различного рода обогревательных приборов, зачастую не соответствующих требованиям пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Только за январь этого года в Зауралье зарегистрировано 137 техногенных пожаров, в которых 18 человек погибли и семеро пострадали. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пожаров возросло на 15%.

Из-за увеличения числа пожаров в некоторых районах области и в Кургане утром 7 и 8 февраля в воздухе наблюдался смог.

"Проведен детальный анализ обстановки с пожарами и гибелью на них людей, исходя из которого определены территории с наиболее сложной обстановкой - это Курган и Шадринск, а также 12 районов - Варгашинский, Каргапольский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Мишкинский, Петуховский, Притобольный, Целинный, Щучанский, Юргамышский. До 10 февраля особый противопожарный режим установлен в Кургане и семи районах: Целинном, Щучанском, Юргамышском, Петуховском, Куртамышском, Кетовском и Каргапольском.