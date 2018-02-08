Прокуратура Зауралья проверит действия районных чиновников при устранении коммунальной аварии в Шумихе

После коммунальной аварии в Шумихе, когда треть города осталась без водоснабжения, прокуратура Зауралья приняла решение проверить действия ответственных чиновников местной администрации.

Известно, что аварию не устраняли 4 дня - это привело к нарушению прав граждан, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"Несмотря на устранение коммунальной аварии надзорное ведомство в ходе проверки оценит полноту реализации своих полномочий органами власти и контроля, а также обеспеченность в районе необходимой спецтехникой и рабочим персоналом", - добавили в прокуратуре.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла на улице Пролетарской 3 февраля.