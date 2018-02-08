Топ-менеджера пермского предприятия судят за налоговый долг в 28 миллионов

Готово к суду уголовное дело бывшего исполнительного директора "Уралгорнефтемаша", которому вменяют неуплату налогов в 28 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Следователи полагают, что преступление топ-менеджер предприятия совершил в январе-октябре 2015 г. Он, зная о долге по налогам в 28 млн руб., а также об аресте счетов компании, умышленно скрывал прибыль, чтобы не платить по счетам.

Деньги, которые должны были заплатить "Уралгорнефтемашу", он приказывал переводить на счета третьих лиц. Сумма скрытых средств - 40 млн руб. Ранее он уже был наказан за аналогичное преступление, совершенное в 2014 г. Дело рассмотрит Кировский райсуд Перми.