ВМЗ получил награду за достижения в области охраны труда и здоровья работников

Выксунский металлургический завод, который входит в состав Объединенной металлургической компании, получил награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) "За достижения в области охраны труда и здоровья работников", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Награждение состоялось 7 февраля на Социальном форуме в рамках традиционной Недели российского бизнеса в Москве. Почетный знак Выксунскому металлургическому заводу "За достижения в области охраны труда и здоровья работников" председателю правления ОМК Наталье Ереминой вручили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и президент РСПП Александр Шохин.

Эксперты РСПП отметили работу ВМЗ в области охраны труда и здоровья работников в качестве лучших практик в российской промышленности в 2017 году. В результате на предприятии существенно снизился уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Эксперты также высоко оценили программу оздоровления сотрудников ВМЗ и продвижение среди персонала принципов здорового образа жизни. ВМЗ организовал эффективную работу по профилактическим медосмотрам и профилактике заболеваний сотрудников, круглый год организует санаторно-курортное лечение и отдых для работников и их детей. Всего в 2017 году ВМЗ направил на охрану здоровья заводчан более 28 млн руб.

"Мы благодарны РСПП за высокую оценку нашей работы! Здоровье сотрудников – одна из главных ценностей ОМК. Награда еще раз подтверждает, что на наших предприятиях внедряются лучшие практики и опыт", — прокомментировала получение награды председатель правления ОМК Наталья Еремина.