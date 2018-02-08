В Тавде директора магазина ждет суд за поддельные алкогольные марки

Прокуратура Тавды утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которая обвиняется в использовании для маркировки алкогольной продукции поддельных марок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, магазин, где обвиняемая реализовывала алкогольную продукцию, находится по улице Молодежи в деревне Увал. Она закупала алкоголь в Тюмени, а продавцы, по ее распоряжению, продавали его клиентам, ничего не подозревая о махинациях директора.

В магазине было найдено 37 бутылок контрафактной продукции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тавдинский районный суд. Женщине грозит штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до 8 лет.