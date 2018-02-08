Во льдах Охотского моря застрял теплоход со 127 пассажирами

Теплоход "Игорь Фархутдинов" пробивается через плотные льды в южной части Охотского моря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Судно направилось из Малокурильского (остров Шикотан) в сахалинский порт Корсакова 5 февраля в 20.00. На его борту 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу судно встретило плотные льды толщиной до полутора метров.

По поручению губернатора Олега Кожемяко развитие ситуации в постоянном режиме контролирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Сейчас теплоход пробивается через них, пытаясь выйти на чистую воду. "Угрозы живучести судна нет. Все маневры безопасны – "Игорь Фархутдинов" обладает ледовым классом, капитан опытный. Рассчитываем, что уже сегодня после обеда с приливом и сменой направления ветра ледовая обстановка улучшится: поля придут в движение, лед станет менее плотным и судну удастся вырваться из ловушки, чтобы уже к утру 9 февраля прибыть в Корсаков, - рассказал генеральный директор морской компании "Сахалин – Курилы" Сергей Кондрашин. – Мы находимся в контакте с экипажем судна. Пассажиры обеспечены всем необходимым, принято решение кормить их бесплатно. На борту достаточно запасов пищи и воды. А топлива хватит как минимум на неделю".

В случае осложнения ледовой обстановки в районе, где находится судно, возможно, будет задействован ледокол из Владивостока.