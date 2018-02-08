В Екатеринбурге на Старых Большевиков горел цех по металлообработке

В Екатеринбурге горел цех по металлообработке. Пожар произошел поздно вечером 7 февраля на улице Старых Большевиков.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 50 кв.м огнем была повреждена внутренняя обшивка цеха по металлообработке, расположенного на территории промзоны. В тушении были задействованы семь единиц техники и 30 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены уже сегодня ночью. В результате инцидента никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам.