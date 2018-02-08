В Сочи начался финал федерального конкурса управленцев "Лидеры России"

В образовательном центре "Сириус" в Сочи начался финал кадрового конкурса "Лидеры России", который был объявлен по поручению президента.

Участников напутствовали Сергей Кириенко, первый вице-премьер Игорь Шувалов и директор "Сириуса", сопредседатель президентского предвыборного штаба Елена Шмелева. Триста финалистов из 2 тыс. соискателей уже получили по 1 млн руб. на образовательную программу индивидуального развития. Через пять дней 100 из них смогут регулярно общаться в течение года с наставниками из числа топ-менеджеров и политиков. Участникам грозит дисквалификация за отступление от подписанного договора, в том числе за несанкционированное общение со СМИ.

По словам главы РАНХиГС (организатор конкурса) Владимира Мау, в сотню не войдут те, у кого тестирование выявило низкий уровень мотивации: "Многие из них уже состоялись, у них и так все хорошо". Другой собеседник рассказал, что слышал, как некоторые собирались сбежать с мастер-классов, чтобы покататься на лыжах в Красной Поляне.

Мастер-класс участникам в закрытом от СМИ режиме дали мэр Москвы Сергей Собянин и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Во время общения с участниками Собянина зал то и дело взрывался от хохота. Нижегородский участник, по рассказам, попросил для своего региона успешную управленческую модель. "Парковки отдам, хотите?" — ответил мэр.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, напротив, был открыт к общению. "Наверное, выдаю секрет: треть присутствующих записались ко мне как к наставнику. Но я возьму только трех",— заявил он. Герман Греф рассказал, что не возглавил бы Сбербанк, если бы его на заре юности не выгнали из дворников за рационализаторские предложения.

Неформальным опытом поделились с участниками шестеро губернаторов. Например, новгородский губернатор Андрей Никитин лично подписывает разрешения на внеплановые проверки бизнеса. Калининградский губернатор Антон Алиханов, который ранее внедрил такой подход у себя в области, подтвердил, что опыт удачный: запросы о внеплановых проверках прекратились. До и после выступления губернаторов участников опросили на предмет их карьерных устремлений.

14 и 15 соискателей выбрали в наставники секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и главу исполкома ОНФ Алексея Анисимова. В партии власти рассматривают одного из победителей "Лидеров России" на должность руководителя департамента в новое политуправление исполкома партии. Например, рассматривается глава татарстанского отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов.

По итогам конкурса возьмет к себе на работу одного из финалистов и Сергей Кириенко. Причем к нему в ученики записалось сразу несколько человек, связанных с системой образования и образовательными проектами, а также с коммуникациями. Глава проекта "Учитель для России" Федор Шеберстов пояснил выбор наставника тем, что "политику современной школы надо менять", пишет газета "Коммерсант".