Два уральских бизнесмена попали в "список" Титова

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов раскрыл список из 16 российских бизнесменов, скрывающихся в Лондоне и желающих вернуться в страну после пересмотра их уголовных дел.

Этот список был ранее передан президенту Владимиру Путину. Двое из перечисленных в нем предприниматели из регионов УрФО — это бывший депутат палаты представителей Свердловской области Сергей Капчук и бизнесмен Константин Дюльгеров из Нижневартовска (ХМАО). Все бизнесмены считают свое уголовное преследование незаконным и требуют пересмотра дел. Если заведенные в отношении бизнесменов дела будут пересмотрены, то предприниматели готовы вернуться в Россию.

По версии следствия, в 1997 году Сергею Капчуку, который занимал тогда должность заместителя представителя губернатора Свердловской области при президенте, были выделены 2 млрд неденоминированных рублей на покупку квартиры в Москве. Средства на покупку недвижимости выделило ОАО "Свердловская железная дорога" в счет погашения своих будущих платежей в бюджет области по налогу на имущество. Деньги были переведены на счет риэлторской фирмы ООО "Лименгон". Позже выяснилось, что она была зарегистрирована на имя брата Сергея Капчука Константина. Приобретенную квартиру, как считает следствие, братья оформили не на представительство Свердловской области, а на бывшую супругу Сергея Капчука. Когда Сергей Капчук оставил пост зампреда губернатора, он, по версии следствия, продал квартиру и часть денег присвоил.

Сергей Капчук

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в 2006 году признал брата Сергея Капчука Константина виновным в мошенничестве и осудил на пять лет лишения свободы. В феврале 2007 года Константин Капчук был амнистирован в связи со столетием парламентаризма в России. При этом дело в отношении Капчука было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Как оказалось, политик уехал в Великобританию. В ноябре 2016 года Интерпол, который по требованию российских правоохранителей занимался розыском Сергея Капчука с 2006 года, признал его дело гражданским и прекратил поиски, аннулировав его профиль в своей базе.

Бизнесмен Константин Дюльгеров известен на Урале как основатель розничной сети "Конст" в Нижневартовске и совладелец компаний по аренде и управлению недвижимостью. В 2010 году против него дело о мошенничестве и за "Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний". В 2013 году он эмигрировал в США. Из открытых источников известно, что Дюльгеров придерживался оппозиционных взглядов и критиковал городскую власть.

Связаться с Константином Дюльгеровым не удалось. Сергей Капчук пояснил, что благодарен за шаг, сделанный господином Титовым. "Мое дело является чисто политическим. Изначально его лоббировали представители ОПС "Уралмаш", с которыми у меня был конфликт по заводу (Салдинский металлургический завод). Я уверен, что им удалось сфабриковать дело силами коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Продолжение же данное дело получило после моего участия в выборной кампании 2004 года за пост губернатора Курганской области. Тогда на меня стали искать любой компромат и в итоге через суд сняли с выборов. После этого я и покинул страну, так как понял, что доказать свою невиновность я не смогу. Хотя, в моем деле нет ни ущерба, ни потерпевшего - квартирой все время владели региональные власти",— пояснил Капчук. По его словам, до сегодняшнего дня он не знал, что находится в списках Бориса Титова, пишет газета "Коммерсант".