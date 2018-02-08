В Заречном предъявлено обвинение убийце, который расправился с женщиной после знакомства в интернете

В Заречном предъявили обвинение в убийстве ранее судимому мужчине.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, 8 ноября 2017 года 36-летний обвиняемый в одной из социальных сетей познакомился с жительницей села в Белоярском районе. В тот же день он приехал к ней в гости. Во время визита произошел конфликт, после чего злоумышленник совершил убийство женщины. Покидая место преступления, фигурант похитил ювелирные изделия и сотовый телефон.

Ранее он был судим за имущественные преступления. Злоумышленник дал признательные показания. Как выяснилось, после убийства он уехал в Екатеринбург, затем - в Пермь, после чего посетил Москву, Сочи и Краснодар, где 31 января его задержали.

В ближайшее время будет решён вопрос о квалификации действий злоумышленника в связи с хищением им имущества потерпевшей. Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.