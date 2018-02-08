Собчак сообщила, что готова дать пару советов Трампу

Кандидат в президенты России, журналистка Ксения Собчак во время своего визита в США заявила, что может подкинуть американскому президенту Дональду Трампу пару идей.

Когда ей задали вопрос, готова ли она принять какой-нибудь совет от главы Белого дома, Собчак ответила, что не нуждается в этом. "Я сама дам ему совет", — заявила журналистка.

"В России я политическая фигура, более 10 лет я делаю большие политические материалы, работаю как политический журналист, пишу о важных сферах жизни в России", — заявила Собчак, отвечая на вопрос о ее сходстве с Трампом, который также пришел в политику из шоу-бизнеса, сообщает Lenta.ru.

Напомним, днем ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак, выступая в американском институте CSIS в рамках своего визита в США, затронула ряд резонансных вопросов, среди которых - принадлежность Крыма.