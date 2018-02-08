Россию могут обвинить во взломе олимпийских информресурсов - МИД РФ

МИД России предупредил об угрозе информационной провокации в адрес Москвы с участием зарубежных СМИ.

"Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему "русского следа" в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея. Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет", - говорят во внешнеполитическом ведомстве.

К антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ, среди которых такие, как The Washington Post, BuzzFeed и др., но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании: "Трэтконнект", "ТрендМикро", "Есет" и др. отметили в российском МИД.

Как заметили в министерстве, "нагнетают мнимую "российскую угрозу" именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека".

Как ранее сообщало Накануне.RU, хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российского спорта.