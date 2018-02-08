Ответственность за сбитый российский Су-25 взял на себя сирийский боевик

Боевик группировки "Джейш Идлиб Хур" Махмуд Хадж Исмаил заявил, что это он сбил российский штурмовик Су-25 в Сирии.

Союз независимых сирийских журналистов Northern Syria Observer опубликовал интервью с одним из членов террористической группировки. Боевик с позывным "Кастро" взял на себя ответственность за сбитый российский самолет. При этом он сообщил, что выстрел был совершен не из ПЗРК, а зенитного орудия ЗУ-23-2. По заверению боевика, это уже пятый летательный аппарат, который сбила группировка.

Специалисты сомневаются в правдивости высказывания боевика и отмечают, что представили многих группировок решили разрекламировать себя на резонансном событии, сообщает Газета.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, действующие на территории Сирии террористические группировки поссорились из-за выдачи тела российского пилота Романа Филипова, который управлял сбитым Су-25.