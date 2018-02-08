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Юрий Болдырев: Паразитическая система готова остаться такой хоть под видом монархии, хоть "СССР-2" О том, с чем и в каких масштабах придется столкнуться кандидату от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил и его команде, о "темной" истории с "Левым фронтом", а также о сравнении Грудинина с Примаковым 1998 года в интервью Накануне.RU рассказал координатор ПДС НПСР, экономист Юрий Болдырев.
07.02.2018
политика  |  комментариев: 3
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
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Зарплата в 100 тысяч, 4-кратная стипендия? В Тимирязевке удивлены отчету ректора Назначенная ректором Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Галина Золина отчиталась перед ученым советом о результатах работы в 2017 г. По ее словам, средняя заработная плата преподавателей составила 111 тыс. руб., а стипендии студентов увеличились на 47% (а под новый год и вовсе были выплачены в четырехкратном размере). Однако реальная картина оказалась не такой радужной: опрошенные Накануне.RU сотрудники и студенты академии рассказали об истинном положении вещей.
07.02.2018
образование ;  | комментариев: 1
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08.02.2018 02:24 Мск (04:24 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
Ответственность за сбитый российский Су-25 взял на себя сирийский боевик
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авиабаза Хмеймим в Сирии, самолет, Су-25 (2016) | Фото: mil.ru

Боевик группировки "Джейш Идлиб Хур" Махмуд Хадж Исмаил заявил, что это он сбил российский штурмовик Су-25 в Сирии.
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Союз независимых сирийских журналистов Northern Syria Observer опубликовал интервью с одним из членов террористической группировки. Боевик с позывным "Кастро" взял на себя ответственность за сбитый российский самолет. При этом он сообщил, что выстрел был совершен не из ПЗРК, а зенитного орудия ЗУ-23-2. По заверению боевика, это уже пятый летательный аппарат, который сбила группировка.

Специалисты сомневаются в правдивости высказывания боевика и отмечают, что представили многих группировок решили разрекламировать себя на резонансном событии, сообщает Газета.ru.

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04:24 Екб


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Ответственность за сбитый российский Су-25 взял на себя сирийский боевик
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