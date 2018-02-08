Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российского спорта

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен выполнял заказ правительства Канады.

Данные об этом опубликовала хакерская группировка Fancy Bears. По информации источника, в 2004 году спортивные власти Канады были обеспокоены тем, что спортсмены неудачно выступали на Олимпийских играх. После этого было решено разработать программу "Завладеть подиумом", главным спонсором которой стало само государство.

Для канадских спортсменов была разработана особая система подготовки, которая должна была обеспечить первое место в общекомандном зачете на домашних Играх-2010. Однако на последующих Олимпиадах атлеты из Канады показывали неподобающие результаты.

Как уверяют хакеры, тогда канадцы решили устранить одного из главных соперников — сборную России. С этой целью был нанят Макларен, который под предлогом борьбы с допингом должен был добиться запрета на участие россиян в состязаниях.

Юрист подготовил два доклада о государственной системе сокрытия положительных допинг-проб в российском спорте, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в результате допингового скандала российская сборная полностью отстранена от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. На Игры поедет команда "Олимпийских атлетов из России", которая выступит под нейтральным флагом.