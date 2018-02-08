Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российского спорта

в этот день
08.02.18
07:32
В Екб.09:32
Орешкин выступил против создания аналога Госплана
Суд "заблокировал" референдум мундепов Якиманки по памятнику Ленину
"Это будет его первый визит на Урал": стали известны подробности приезда Тайсона
Главное
Экс-глава СБУ рассказал про приказ штурмовать парламент Крыма в феврале 2014-го

Тема дня
Юрий Болдырев: Паразитическая система готова остаться такой хоть под видом монархии, хоть "СССР-2" О том, с чем и в каких масштабах придется столкнуться кандидату от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил и его команде, о "темной" истории с "Левым фронтом", а также о сравнении Грудинина с Примаковым 1998 года в интервью Накануне.RU рассказал координатор ПДС НПСР, экономист Юрий Болдырев.
07.02.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Зарплата в 100 тысяч, 4-кратная стипендия? В Тимирязевке удивлены отчету ректора Назначенная ректором Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Галина Золина отчиталась перед ученым советом о результатах работы в 2017 г. По ее словам, средняя заработная плата преподавателей составила 111 тыс. руб., а стипендии студентов увеличились на 47% (а под новый год и вовсе были выплачены в четырехкратном размере). Однако реальная картина оказалась не такой радужной: опрошенные Накануне.RU сотрудники и студенты академии рассказали об истинном положении вещей.
07.02.2018
образование ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием
Певец Шура собирается дать концерт в Кургане, который ранее назвал "полным г**ном"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 466



Новости
08.02.2018 02:17 Мск (04:17 Екб)
политика | В России | За рубежом
Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российского спорта
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

коллаж, спорт, допинг, Россия, МОК, Макларен, Бах, спортсмены (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен выполнял заказ правительства Канады.
Читайте также:

Данные об этом опубликовала хакерская группировка Fancy Bears. По информации источника, в 2004 году спортивные власти Канады были обеспокоены тем, что спортсмены неудачно выступали на Олимпийских играх. После этого было решено разработать программу "Завладеть подиумом", главным спонсором которой стало само государство.

Для канадских спортсменов была разработана особая система подготовки, которая должна была обеспечить первое место в общекомандном зачете на домашних Играх-2010. Однако на последующих Олимпиадах атлеты из Канады показывали неподобающие результаты.

Как уверяют хакеры, тогда канадцы решили устранить одного из главных соперников — сборную России. С этой целью был нанят Макларен, который под предлогом борьбы с допингом должен был добиться запрета на участие россиян в состязаниях.

Юрист подготовил два доклада о государственной системе сокрытия положительных допинг-проб в российском спорте, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в результате допингового скандала российская сборная полностью отстранена от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. На Игры поедет команда "Олимпийских атлетов из России", которая выступит под нейтральным флагом.



Развитие сюжета: Ранее 08.02.2018 03:32 Мск
Россию могут обвинить во взломе олимпийских информресурсов - МИД РФ

Другие новости по темам: хакеры, заговор, спорт, допинг
08.02.2018 02:17 Мск | Денис Линов
04:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.12.2016 01:00 Мск
Хакеры: США и Канада сговорились против МОК

Ранее 04.10.2016 03:14 Мск
Fancy Bears опубликовали шестую часть документов о допинге среди олимпийцев

Ранее 27.09.2016 01:55 Мск
Обнародована русскоязычная версия доклада WADA

Ранее 23.09.2016 19:24 Мск
Допинг "по блату". Хакеры достали пятого "скелета из шкафа" WADA








Добавить комментарий:

Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российского спорта
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+