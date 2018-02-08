В России отмечается замедление инфляции - Росстат

Годовая инфляция в России с 2,5% в декабре 2017 года замедлилась в январе до 2,2%.

По сообщению Росстата, в месячном выражении инфляция в январе составила 0,3% против 0,4% в декабре 2017 года.

В восьми регионах в первом месяце текущего года прирост потребительских цен составил 0,6% и более, в том числе в Чукотском автономном округе – 0,9%, Ингушетии и Новгородской области – по 0,7%. В пяти регионах зафиксировали снижение цен и тарифов. Наиболее заметно - в Якутии и Кировской области, где продовольственные товары в среднем стали дешевле на 1,1%, а услуги – на 0,1%.

В январе в России существенное удорожание отмечалось на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, виноград стал дороже на 15,0%, капуста, картофель, морковь, лук, помидоры и груши подорожали на 4,6-9,3%. Вместе с тем на апельсины цены снизились на 5,9%, а лимоны стали дешевле на 1,0%.

Среди других продовольственных товаров цены на отечественную икру лососевых рыб выросли на 1,0%, охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород, творог, овощные консервы, хлопья из злаков - на 0,6-0,8%. Кроме того, на 0,6% дороже стал обходиться обед в ресторане.

Стали ниже цены на крупы и бобовые, на свинину и мясо птицы, муку, карамель, шоколадные конфеты, шампанское, пиво и сельдь.

В январе среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров более всего подорожало топливо для населения. Так, цены на уголь и дрова выросли на 2,6% и 0,6% соответственно.

Также в прошлом месяце среди непродовольственных товаров подорожали новые легковые автомобили иностранных марок, дизельное и газовое моторное топливо, сигареты с фильтром, электропылесосы, бытовые плиты, фотоаппараты, USB флеш-накопители, плиты древесностружечные, свежесрезанные цветы.

Подешевели велосипеды для дошкольников, электрические триммеры, энергосберегающие лампы, некоторые виды строительных материалов, а также зимняя обувь для взрослых и сезонная верхняя одежда.