В России отмечается замедление инфляции - Росстат

в этот день
08.02.18
07:29
В Екб.09:29
Орешкин выступил против создания аналога Госплана
Суд "заблокировал" референдум мундепов Якиманки по памятнику Ленину
"Это будет его первый визит на Урал": стали известны подробности приезда Тайсона
Главное
Экс-глава СБУ рассказал про приказ штурмовать парламент Крыма в феврале 2014-го

Тема дня
Юрий Болдырев: Паразитическая система готова остаться такой хоть под видом монархии, хоть "СССР-2" О том, с чем и в каких масштабах придется столкнуться кандидату от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил и его команде, о "темной" истории с "Левым фронтом", а также о сравнении Грудинина с Примаковым 1998 года в интервью Накануне.RU рассказал координатор ПДС НПСР, экономист Юрий Болдырев.
07.02.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Зарплата в 100 тысяч, 4-кратная стипендия? В Тимирязевке удивлены отчету ректора Назначенная ректором Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Галина Золина отчиталась перед ученым советом о результатах работы в 2017 г. По ее словам, средняя заработная плата преподавателей составила 111 тыс. руб., а стипендии студентов увеличились на 47% (а под новый год и вовсе были выплачены в четырехкратном размере). Однако реальная картина оказалась не такой радужной: опрошенные Накануне.RU сотрудники и студенты академии рассказали об истинном положении вещей.
07.02.2018
образование ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием
Певец Шура собирается дать концерт в Кургане, который ранее назвал "полным г**ном"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 466



Новости
08.02.2018 01:05 Мск (03:05 Екб)
экономика | В России
В России отмечается замедление инфляции - Росстат
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Годовая инфляция в России с 2,5% в декабре 2017 года замедлилась в январе до 2,2%.
Читайте также:

По сообщению Росстата, в месячном выражении инфляция в январе составила 0,3% против 0,4% в декабре 2017 года.

В восьми регионах в первом месяце текущего года прирост потребительских цен составил 0,6% и более, в том числе в Чукотском автономном округе – 0,9%, Ингушетии и Новгородской области – по 0,7%. В пяти регионах зафиксировали снижение цен и тарифов. Наиболее заметно - в Якутии и Кировской области, где продовольственные товары в среднем стали дешевле на 1,1%, а услуги – на 0,1%.

В январе в России существенное удорожание отмечалось на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, виноград стал дороже на 15,0%, капуста, картофель, морковь, лук, помидоры и груши подорожали на 4,6-9,3%. Вместе с тем на апельсины цены снизились на 5,9%, а лимоны стали дешевле на 1,0%.

Среди других продовольственных товаров цены на отечественную икру лососевых рыб выросли на 1,0%, охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород, творог, овощные консервы, хлопья из злаков - на 0,6-0,8%. Кроме того, на 0,6% дороже стал обходиться обед в ресторане.

Стали ниже цены на крупы и бобовые, на свинину и мясо птицы, муку, карамель, шоколадные конфеты, шампанское, пиво и сельдь.

В январе среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров более всего подорожало топливо для населения. Так, цены на уголь и дрова выросли на 2,6% и 0,6% соответственно.

Также в прошлом месяце среди непродовольственных товаров подорожали новые легковые автомобили иностранных марок, дизельное и газовое моторное топливо, сигареты с фильтром, электропылесосы, бытовые плиты, фотоаппараты, USB флеш-накопители, плиты древесностружечные, свежесрезанные цветы.

Подешевели велосипеды для дошкольников, электрические триммеры, энергосберегающие лампы, некоторые виды строительных материалов, а также зимняя обувь для взрослых и сезонная верхняя одежда.

Другие новости по темам: инфляция, Росстат, экономика
08.02.2018 01:05 Мск | Денис Линов
03:05 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В России отмечается замедление инфляции - Росстат
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+