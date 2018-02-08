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В России впервые вышел на свободу осужденный на пожизненный срок
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(2003) | Фото: teen.fio.ru

Вологодский областной суд освободил из колонии осужденного за убийство при отягчающих обстоятельствах Анвара Масалимова, который отбывал пожизненное заключение.

Это первый в стране случай, когда приговоренный пожизненно вышел на свободу.

Убийство Масалимов совершил в Томской области 17 августа 1991 года. До этого он уже отсидел 15 лет за другое убийство. Суд признал его особо опасным рецидивистом и приговорил к расстрелу. Однако в 1998 году указом президента Бориса Ельцина смертная казнь Масалимова была заменена на пожизненное заключение.

Суд освободил Масалимова, который отбывал срок в колонии для пожизненно осужденных "Полярная сова", с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного". Ранее Масалимову удалось добиться того, чтобы его дело было переквалифицировано из убийства при отягчающих обстоятельствах на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Кроме того, Масалимова перестали считать особо опасным рецидивистом. ​

В справке, которая проходит по делу, написано об освобождении Масалимова по условно-досрочному освобождению, пишет газета "Московский комсомолец".

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В России впервые вышел на свободу осужденный на пожизненный срок
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