Замглавы "Дальспецстроя" отправился под суд за злоупотребления при строительстве Восточного

Заместитель главы "Дальспецстроя" отправлен на скамью подсудимых.

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве инфраструктуры космодрома Восточный в Амурской области.

Действия Михаила Гельмана повлекли материальный ущерб в особо крупном размере - более 1,1 млрд руб. при заключении и реализации договора субподряда с коммерческой организацией при строительстве объектов космодрома.

Как считает следствие, чиновник в сентябре-декабре 2014 года подписал дополнительные соглашения об исключении из договоров с ЗАО "Аэродромы Мосты Дороги" требований о предоставлении банковской гарантии.

Кроме того, он проигнорировал сообщения подчиненных о неудовлетворительных темпах и низком качестве строительства и давал им указания перечислить дополнительные авансовые платежи субподрядчику, несмотря на отсутствие отчетных документов по ранее выданным авансам.

В рамках расследования в качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество Гельмана - две 3-комнатные квартиры в Хабаровске и в подмосковном Реутове, два машиноместа, два нежилых помещения в Хабаровске и 30 млн руб.

Уголовное дело будет рассматриваться в хабаровском суде в особом порядке, поскольку обвиняемый заключил сделку со следствием, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в настоящее время под следствием находится экс-глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома Восточный в Амурской области. Ущерб оценивается в 5,2 млрд рублей.