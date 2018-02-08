Опубликован список желающих вернуться в РФ беглых олигархов

Стал известен список бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

Его обнародовала пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В списке, приложенном к письму президенту России - 16 фамилий предпринимателей, которые желают вернуться в РФ. Большая часть из них сейчас находятся в Великобритании.

В списке следующие имена: Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич -Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская обл.; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск.

Бизнесмены, обращения которых изложены на 80 листах, заостряют внимание на то, что они вынужденно находятся за пределами России, хотят вернуться, развивать отечественную экономику. При этом предприниматели просят провести проверку законности их уголовного преследования, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список предпринимателей, желающих вернуться на родину. Список содержит имена бизнесменов, с которыми Титов встречался 3 февраля в Лондоне.