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Юрий Болдырев: Паразитическая система готова остаться такой хоть под видом монархии, хоть "СССР-2" О том, с чем и в каких масштабах придется столкнуться кандидату от КПРФ и широкой коалиции национально-патриотических сил и его команде, о "темной" истории с "Левым фронтом", а также о сравнении Грудинина с Примаковым 1998 года в интервью Накануне.RU рассказал координатор ПДС НПСР, экономист Юрий Болдырев.
07.02.2018
политика  |  комментариев: 3
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Зарплата в 100 тысяч, 4-кратная стипендия? В Тимирязевке удивлены отчету ректора Назначенная ректором Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Галина Золина отчиталась перед ученым советом о результатах работы в 2017 г. По ее словам, средняя заработная плата преподавателей составила 111 тыс. руб., а стипендии студентов увеличились на 47% (а под новый год и вовсе были выплачены в четырехкратном размере). Однако реальная картина оказалась не такой радужной: опрошенные Накануне.RU сотрудники и студенты академии рассказали об истинном положении вещей.
07.02.2018
образование ;  | комментариев: 1
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Новости
08.02.2018 00:40 Мск (02:40 Екб)
экономика | В России | За рубежом
Опубликован список желающих вернуться в РФ беглых олигархов
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коллаж, кремлевский доклад, Владимир Путин, олигархи, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко (2018) | Фото: Накануне.RU

Стал известен список бизнесменов, желающих вернуться в Россию.
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Его обнародовала пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В списке, приложенном к письму президенту России - 16 фамилий предпринимателей, которые желают вернуться в РФ. Большая часть из них сейчас находятся в Великобритании.

В списке следующие имена: Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич -Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская обл.; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск.

Бизнесмены, обращения которых изложены на 80 листах, заостряют внимание на то, что они вынужденно находятся за пределами России, хотят вернуться, развивать отечественную экономику. При этом предприниматели просят провести проверку законности их уголовного преследования, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что передал президенту России Владимиру Путину список предпринимателей, желающих вернуться на родину. Список содержит имена бизнесменов, с которыми Титов встречался 3 февраля в Лондоне.



Развитие сюжета: Ранее 08.02.2018 05:30 Мск
Два уральских бизнесмена попали в "список" Титова

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08.02.2018 00:40 Мск | Денис Линов
02:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.02.2018 18:42 Мск
Глава РСПП раскритиковал идею Титова о возврате бизнесменов из Англии

Ранее 05.02.2018 00:56 Мск
Путину передан список желающих вернуться в РФ беглых бизнесменов








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Опубликован список желающих вернуться в РФ беглых олигархов
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