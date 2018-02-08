Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с началом года регионального сотрудничества и обменов

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента РФ Владимира Путина с началом Года китайско-российского регионального сотрудничества и обменов, передаёт информагентство "Синьхуа".

В своём послании Си Цзиньпин назвал Китай и Россию "хорошими соседями, связанными общими горами и реками". Лидеры двух стран приняли решение о проведении Года регионального сотрудничества и обменов с 2018 по 2019 г. Это важное событие поднимет уровень сотрудничества между двумя странами, раскроет скрытый потенциал, привлечёт ещё больше регионов, предприятий и людей к взаимодействию.

Си Цзиньпин подчеркнул, что и Китай, и Россия находятся на важном этапе национального возрождения. Сотрудничество на уровне регионов позволит создать прекрасное будущее для отношений двух стран.

Обе стороны проведут сотни мероприятий, в том числе инвестиционные, торговые, промышленные и сельскохозяйственные выставки, семинары, художественные фестивали и групповые визиты. Также представители регионов примут участие в Петербургском экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и выставке "Россия-Китай".