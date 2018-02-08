Екатеринбуржцы активно предлагают свои варианты территорий для благоустройства

В торговом центре "Радуга Парк" 7 февраля был размещен передвижной пункт по сбору предложений от жителей города, сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга.

Пункт сбора в торговом центре расположен на территории фуд-корта. Также там дежурят несколько волонтеров, чтобы информировать и помогать гостям центра. Специалисты пункта сбора заявок отмечают сегодня повышенную активность горожан. Жители Екатеринбурга с самого утра участвуют в голосовании.

Сбор предложений от жителей города будут приниматься в торгово-развлекательных центрах до конца недели:

8 февраля — "Карнавал" (улица Халтурина, 55)

9 февраля — "Глобус" (улица Щербакова, 4).

В понедельник голосование состоялось в ТРЦ "Мегаполис", а во вторник — в ТРЦ "Алатырь".

Напомним, что итоговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" будет приурочено ко дню выборов президента России - 18 марта 2018 года. Всего в Екатеринбурге будут открыто 316 помещений, расположенных рядом с участками для голосования на выборах президента.

Участвовать в голосовании может любой гражданин с 14 лет.